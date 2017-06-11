LYS-1 Matematik'te o sorular iptal mi olacak ?

LYS-1'in bugün gerçekleştirilen Matematik sınavında iki soru hakkında tartışma başladı. Milliyet'ten Mine Özdemir'in haberine göre; İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, bugün gerçekleştirilen LYS-1 Matematik Sınavı’nda 2 sorunun iptal edilmesi gerektiğini iddia etti. İrday, 2017 LYS-1’de matematik öğretim programından kaldırılan “Uzayda Doğru ve Uzayda Düzlem” denklemlerinden 2 sorunun geldiğini belirterek, bu 2 sorunun müfredat dahilinde olmadığını kaydetti. İrday, 2 sorunun iptali için ÖSYM’ye itiraz başvurusunda bulunulacağını açıkladı.