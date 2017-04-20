LYS için ek süre gelecek mi ?

ÖSYM yaptığı açıklamada, YÖK tarafından bazı yüksekokulların kapatılarak fakültelere devredilmesi nedeniyle YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarına LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiğini belirtti.

Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre ÖSYM, puan türü değişen bu bölümlere başvurmak isteyenlerin LYS’ye başvuru yapması gerektiğini kaydetti. Ancak, bu duyuru, LYS’ye son başvuru günü olan 17 Nisan’da yapıldı. Ayrıca ÖSYM açıklamasında YGS puanı ile öğrenci alacağı duyrulan lisans programlarını açıkça belirtmedi ve “Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi” dedi.

Bunun üzerinde aynı gün YÖK bir açıklama yaparak, “2017-ÖSYS'de bazı programlarda puan türü değişikliğine gidildiğine ilişkin yapılan bir duyurunun yanlış anlaşılması üzerine Kurulumuzca bir açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur. Duyuruda belirtilen düzenleme Yüksekokuldan Fakülteye dönüşen sadece Perfüzyon ve Antrenörlük Eğitimi programlarına ilişkindir. Karar YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamamaktadır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir” dedi.

MAĞDUR ÖĞRENCİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI



Bununla birlikte öğrenciler, bu değişikliğin LYS’ye başvuru için son gün günde yapılmasına karşı çıkarak, mağdur olduklarını belirterk, LYS başvuru süresinin uzatılmasını istedi. Öğrenciler, “ÖSYM 17 Nisan 2017’de bir duyuru yaparak birçok YGS ile alan bölümün puan türünü değiştirerek öğrencilere LYS’ye girme zorunluluğu getirmiştir ancak 17 Nisan 2017 Lys başvuru tarihinin son günü olduğu için bu duyuruyu okuyamayan birçok öğrenci ÖSYM tarafından mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için LYS başvuru süresinin uzatılmasını talep ediyoruz” diyerek, bir imza kampanyası başlattı.