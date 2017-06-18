LYS soru ve cevapları yayınlandı !

LYS sınav soru ve cevapları yayınlandı. Bugün gerçekleştirilen son LYS oturumunun ardından ÖSYM sınav soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı. LYS sınav soru ve cevaplarına ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

2017 LYS sınavının son oturumu Edebiyat Coğrafya testi ile sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LYS 4 ve LYS 1 sınavının ardından bu hafta sonu LYS 5 ve LYS 2 oturumları dün gerçekleştirildi. Yüz Binlerce aday Üniversite hayalllerine kavuşabilmek istediği Üniversite ve bölümü kazanabilmek için sınavlarda ter döktü. LYS sınavlarının sona ermesi ile birlikte adaylar gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan açıklmaya dikti. Az önce ÖSYM kendi resmi sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarını erişime açtı.

SORU VE CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

SOSYAL MEDYADA LYS 3 DEĞERLENDİRMESİ

Eren? @Kimbumek34

Lys edebiyattan hoşlandım galiba çok güzel bakıştık

Tayfun? @Beowuulf

18 Haziran Lys Edebiyat Şehidi

Fatma Köse? @FatmaKo45750305

#lys3 acisiyla tatlisiyla iyisiyle kötüsüyle bir lys donemini de atlattık bir daha gorusmemek üzere inşallah

Gizem Dolu @GizemDolu34

Sonunda bitti..#LYS

ns ??? @nazlisariii

Yanlız bu LYS ler benim için çok güzeldi haa baya güzeldiii

Şevdal ? @sevvalceliikkk

Eveeeettt LYS'de bittiğine göre YGS 2018'e çalışmaya başlayabilirim. #lys3

Emre? @emreedurgut

Lys mi bitti ben mi bittim anlamadım

furkan? @pehlivxn

lys öğrencisiyim diyip metrobüse bedava bindim müthiş ya

LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı sona erdi!

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 832 bin 994 aday başvurdu. Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü.

Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) son oturumu olan edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3 sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 832 bin 994 aday başvurdu. Tek oturumda yapılan sınav 120 dakika sürdü.

LYS-3'te, Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer aldı. Türk dili ve edebiyatı testindeki 56 soru için 85 dakika cevaplama süresi verilirken. Coğrafya-1 testinde ise adaylar 24 soruyu 35 dakikada yanıtlamaya çalıştılar.

Her bir testin ayrı soru kitapçığında bulunacağı sınavda tek cevap kağıdı kullanılacak. Türk dili ve edebiyatı testinde 2, coğrafya-1 testinde ise 1 soru kısa cevaplı olacak. Adaylar bu soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanında (cevap kağıdının ön ve arka yüzünde) yazacak ve kodlayacak.

Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak kodlanmayan, yanlış veya eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak. Adaylar, LYS-3'te ilk testin (Türk dili ve edebiyatı testi) cevaplama süresi içinde ve ikinci testin (coğrafya-1 testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.

LYS-3 ile bu yılın LYS maratonu sona ermiş oldu.