SON DAKİKA
MAHKEMEDEN FLAŞ MHP KARARI ! TÜZÜK KURULTAYI İPTAL...
Türkiye'de herkes bu mesleğe sahip olmak istiyor...
Türkiye'de herkes bu mesleğe sahip olmak istiyor...
Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...
Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...
LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...
LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...
NASA Uzay'da Dünya'nın 10 kopyasını keşfetti
NASA Uzay'da Dünya'nın 10 kopyasını keşfetti
Pisi pisine ölmemek için... Bu bilgiler sizi hayatta tutacak !
Pisi pisine ölmemek için... Bu bilgiler sizi hayatta tutacak !
Transferde çifte bomba ! Milan'ın iki yıldızı...
Transferde çifte bomba ! Milan'ın iki yıldızı...
Survivor adasına veda ettikten sonra ilk işi bu oldu
Survivor adasına veda ettikten sonra ilk işi bu oldu
Cep telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor ?
Cep telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eğitim
  4. 20 Haziran 2017 10:17

LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...

LYS sorularına yönelik itiraz başvuruları için yarın son gün. Sonuçlar 11 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...
A+ A-

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ardından adaylar sonuçları beklemeye başladı. Üniversitelere yerleşebilmek için ter döken adaylar, LYS sonuçlarını 11 Temmuz’da ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebilecek. Genel olarak LYS’nin 5 oturumunu değerlendiren uzmanlara göre sorular müfredata uygun ve beklenenden daha kolaydı. LYS sorularına yönelik itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde yapılabilecek. Yoğun bir maratonu geride bırakan öğrencileri şimdi de tercih maratonu bekliyor.

lys sonuçları , lys itiraz , ösym , lys