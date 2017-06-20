LYS'ye giren adaylar dikkat ! Yarın son gün...

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ardından adaylar sonuçları beklemeye başladı. Üniversitelere yerleşebilmek için ter döken adaylar, LYS sonuçlarını 11 Temmuz’da ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden öğrenebilecek. Genel olarak LYS’nin 5 oturumunu değerlendiren uzmanlara göre sorular müfredata uygun ve beklenenden daha kolaydı. LYS sorularına yönelik itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde yapılabilecek. Yoğun bir maratonu geride bırakan öğrencileri şimdi de tercih maratonu bekliyor.