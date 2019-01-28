MEB açıkladı ! Gelecek yıl kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi. Öte yandan MEB, dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacağı duyurdu.



Açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz kursların okul ve halk eğitim merkezlerinde verileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek."

Açıklamada, dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerin de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacağı bildirildi.