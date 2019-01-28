Adana'da korkutan deprem ! Sallandı
Adana'da korkutan deprem ! Sallandı
İzmir'de kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın
İzmir'de kağıt geri dönüşüm fabrikasında yangın
Duyan oraya koştu ! Metrelerce kuyruk oluştu
Duyan oraya koştu ! Metrelerce kuyruk oluştu
Meteoroloji müjdeyi verdi ! Sıcaklıklar artıyor...
Meteoroloji müjdeyi verdi ! Sıcaklıklar artıyor...
CHP Marmaris teşkilatında yeni kriz ! İstifa sonrası...
CHP Marmaris teşkilatında yeni kriz ! İstifa sonrası...
Bomba iddia: Osmangazi Köprüsü satılıyor mu ?
Bomba iddia: Osmangazi Köprüsü satılıyor mu ?
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber ! Başladı...
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber ! Başladı...
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eğitim
  4. 28 Ocak 2019 22:34

MEB açıkladı ! Gelecek yıl kapatılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kursları ve temel liselerinin kapatılacağını açıkladı.

MEB açıkladı ! Gelecek yıl kapatılıyor
A+ A-

Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi. Öte yandan MEB, dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacağı duyurdu.

Açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz kursların okul ve halk eğitim merkezlerinde verileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek."

Açıklamada, dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerin de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacağı bildirildi.

temel lise , özel eğitim kursları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM