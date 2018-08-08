MEB, Anadolu Liselerinin kontenjanında 58 bin artış yaptı

Liseye geçişte 92 bin öğrencinin açıkta kalmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Anadolu Liselerinin kontenjanlarında 58 bin artış yapıldı.

Çalışmanın gerekçesi, ilk yerleştirmelerde sadece Anadolu Lisesini tercih eden 52 bin öğrencinin açıkta kalması.

58 bin ek kontenjan için, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 16 yeni Anadolu Lisesi açtı.

650 Anadolu Lisesinde mevcut kontenjanlar yükseltildi.

38 Mesleki Ve Teknik Eğitim Okulu, Anadolu Lisesine dönüştürüldü.

6 İmam Hatip Lisesinin boş sınıfları ise ek şube olarak Anadolu Liselerine tahsis edildi.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarında da artış var.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirmenin ardından açıkladığı ilk tabloda, akademik eğitim veren liselerde hiç açık yoktu.

Bu okullar için 365 kontenjan açıldı.

Liselere geçişte 1. Nakil dönemi 10 Ağustos’ta sona eriyor.

Yerleştirme sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak.



