MEB Bakanı kesin konuştu: ''Hepsi kapatılacak''

Dershaneden dönüşen temel liselerle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kanun çok açık 4 gün önce söylenmiş. Yeni bir durum yok. Dönüşümü tamamlamayan kapatılacak ek sürede olmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Karne aslında hepimizin karnesi. O sebeple de bunu daha bütünsel ele almak gerekir.



YARIYIL TATİLİNDE TAVSİYELERİNİZ NEDİR?



Ödev benim için belirli derslerin sorularından ibaret değil. Ödev çocığun hayvanlarla daha iyi ilişki kurması, hastaları ziyaret etmeye alışması, büyüklerine saygılı davranması. Ödevi bir kağıt parçasına indirmemek lazım. Bizim bir hayat ödevimiz var. Ailenin çocuğun sosyallleşmesine duygusal gelişimine de bakması lazım. Asla çocukları biçimlendirmeye çalışmamaları gerekir. Her şey tek düze olsun, aman çocuğu zorlamayalım diye bir şey de söz konusu olamaz. Zorlanmadan kuyular kazamayız. Anne ve babalar başarıyı ödeve indirgememeli.



TABLETLERLE İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?



İlgi tek başınma yetmiyor. İkisinin buluşması çok önemli tabletler ve benzer araçlar konusunda önerim şu. Anne baba çocuğu yönetmek için tablet ve telefonu kullanıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Tablet çocuğu kontrol ediyorsa sıkıntı vardır. Benim en çok önemsediğim şey kitap okumak. Her zaman hayatta kitap oluyan çocuklar daha avantajlı oluyor. Kitap düşünsel gelişime büyük katkı sağlıyor.



BAŞARINIZIN SIRRI NEDİR?



Annemin dediği şey; Muvaffak olmakta vakıf olmak var. Eğer bir çocuk başarılı olmak istiyorsa derinleşmesi gerekiyor. Sabırlı, azimli olmayan çocuklar başarıdan uzaklaşıyorlar. Anne babalara tavsiyem asla çocuklarınızın hayattaki mücadele sınavını ellerinden almayın. Mücadele etsinler ki psikolojik bağışıklıkları güçlensin. Çocuklarınız her şeyi kolayca elde edemesin.



SINAVLAR



Biz kağıt üzerinde mühendislik yaparak sınavı değiştirdiğimizde dönüşüm sağlanmaz. Çayın demlenmesi gerekiyor. Finansal olarak muktedir olsak bile hepsini aynı seviyede yapamayız. Gençlerimize, çocuklarımıza sadece ders çalışın ya da tamamen bırakın bu hayatın akışına uygun değil. Çocukların üzerinde fazla baskı yaratmadan dengeli bir şekilde yaşamak lazım.



ÖĞRETMEN ATAMALARI, EK ATAMA OLACAK MI?



Bu bizim ihtiyaçlarımızla mali dengeler arasında konuşulması gereken bir konu. Bizim burada şu anda olacak ya da olmayacak dememiz doğru değil. İlgili çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede bunu paylaşırız.



LİSEYE GİRİŞ SINAVI



Yerleştirmede kaynaklanan sorunları çözebilmek için önümüzde çok güçlü argümanlar var. Önümüzdeki yıl kuralları biz belirleyeceğimiz için bu sorunlara göre düzenleme yapacağız. Yeni kılavuz yayınlandığında karşılaşılan bu sorunların çok büyük ölçüde ortadan kalkacağınız söyleyebiliriz. Biz öğrenci tercihlerinin dağılım analizlerini yaptık. Velilerin beklentilerine baktık. Her şehre özel analiz yapıyoruz. Dağılıma esas olan koşullar değişecek. Çocukların daha az servis kullanması ile ilgili kolaylıklar sağlanıyor. Tamamen kolaylaştıracak bir değişiklik düzenlenecek.



OKULLARA GELİŞİM BÜTÇESİ



Yaklaşık 25 parametrede belirleyen bir okul profilimiz var. Mart ayında açıklayacağız. İmkanı az olan okullara gelişim bütçesi kapsamında bir ek bütçe getiriyor. Bu modelle beraber okullarımız arasındaki fark daha da azalacak. Senkronize bir biçimde imkanı zayıf okulların iyileştirilmesi ve onların tercih kapasitesinin arttırılması bekleniyor.



OKUL MÜDÜRLERİNE SINAV



Herkesin bu sınava gşrmesinden ziyade aşamalı olarak bir süreç yaşanacak. Büyük bir ihtimalle bu sınavı ÖSYM yapacak. Müdür adaylşarına ilişkin daha emniyetli bir sonuç çıkarmak için üniversitelerimizle iş birliği modelimiz var. Bütün yönetizilerimizn bir eğitim süreci başlayacak. Sınavın sonucuna göre bir eğitim ve bütçe desteği yaparak bu süreci yöneteceğiz. Sınavı kazanan havuz sisteminde toplanacak.



TEMEL LİSELER



Kanun çok açık 4 gün önce söylenmiş. Yeni bir durum yok. Dönüşümü tamamlamayan kapatılacak ek sürede olmayacak.



MESLEK KANUNU HAZIRLIĞI



Bunun içinde bazı sosyal haklar, öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bazı meseleler bütün bunlar bir mesleğin çok daha güçlü bir biçimde yapılanması için koşullar. Biz temel bir taslak hazırladık ancak bunun içinde mali hususlar var. Oradaki fotoğraa bakarak taslağın son süreci hazırlanmış olacak. Birkaç aylık bir mesele.