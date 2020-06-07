MEB duyurdu! İşte LGS'de alınacak yeni önlemler

LGS sınav tarihi netleşti! Covid-19 vakalarında olumlu gelişmelerin yaşanmaya başlanmasının ardındansa normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen son toplantıda alınan yeni kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. O kararlardan biri de LGS 2020 ile ilgili oldu.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Liselere Geçiş Sınavı tarihi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: YÖK sınavı 27-28 Haziran'da LGS 20 Haziran’da Askeri geçiş sınavı 14 Haziran’da açılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönecekler. Kurallara uyulmaması ve salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda kalabiliriz.

Yani LGS 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

MEB’DEN YENİ ÖNLEMLER

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yeni önlemler aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için iki yeni önlemin daha devreye alınmasına karar verildi. Buna göre; geçen yıllarda sınav günü sınav bitiminden 1 saat sonra öğrencilere verilen soru kitapçıkları, bu yıl olası yoğunluğun önüne geçilmesi için 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak. İkinci önlem olarak da sınav salonlarında soru kitapçığı ve cevap anahtarları dağıtılırken sınav görevlileri tarafından cerrahi eldiven kullanılacak.

