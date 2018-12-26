MEB, İstanbul'daki 'tacizci' öğretmeni akladı

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan coğrafya öğretmeninin başka bir okulda görevine devam ettiği ortaya çıktı. Bakan Ziya Selçuk, bir öğrencinin kendisini taciz ettiğini iddia ettiği coğrafya öğretmeniyle ilgili okul idaresine şikâyette bulunmasıyla başlatılan soruşturmanın akıbetini soran CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e, “Adı geçen öğretmen başka bir okulda görevine devam etmektedir” yanıtı verdi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, İstanbul’daki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olan ve üniversiteye başlayan bir kız öğrenci, lisedeyken kendisini taciz ettiğini söylediği öğretmenle ilgili okul idaresine şikâyette bulundu.

Öğrenci, şikâyeti sonucunda okul idaresi tarafından başlatılan soruşturmadan sonuç alamayınca olayı yargıya taşıdı. Konunun komuoyunda infial yaratmasıyla okulun öğrencileri, “Sessiz kalmayacağız” diyerek eylem yaptı. Okul yönetimi, olaya sessiz kalmayarak eylem yapan yüzlerce öğrenciden 15’ine beş günlük okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Cezanın gerekçesi, “İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek” olarak açıklandı.

‘İDDİALAR İSPATLANMADI’

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, coğrafya öğretmeni hakkında, “Çocuğa karşı cinsel taciz” ile “Basit tehdit” suçlamalarıyla iddianame hazırladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, taciz iddialarının doğru olup olmadığını ve öğretmenin hangi gerekçeyle görevine devam ettiğini sordu. Selçuk’un yanıtında, okul yönetimince yürütülen soruşturma sonucunda öğretmene disiplin cezası verildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: “Öğretmen hakkında yapılan soruşturma sonucu disiplin cezası ile tecziye edildiği, adı geçen öğretmenin başka bir okulda görevine devam ettiği belirtilmektedir.

Olayla ilgili öğrenci ve öğrenci velisi tarafından 21.11.2016 tarihinde okul müdürlüğüne hitaben şikâyet dilekçesi verildiği, dilekçedeki iddialarla ilgili muhakkik görevlendirildiği, yapılan soruşturma esnasında şikayetçinin şikâyetinden vazgeçtiği, iddiaların sübuta ermediği bildirilerek dosyanın işlemden kaldırıldığı belirtilmektedir.”



