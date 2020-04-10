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  4. 10 Nisan 2020 14:48

MEB, LGS'ye girecek öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, LGS sınavına katılacak öğrencilerin velilerine sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderildi.

MEB, LGS'ye girecek öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi.

Bakanlık, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz." bilgisi verildi.

AA

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