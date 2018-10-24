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  4. 24 Ekim 2018 10:21

MEB, liseye giriş örnek sorularını yayınladı

MEB, liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soruları internet sitesinden yayımladı.

MEB, liseye giriş örnek sorularını yayınladı
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MEB, liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soruları yayımladı. Kitapçıkta sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Yapılan açıklamaya göre yıl içerisinde diğer ünite sorularının yayımlanmasına devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim  yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek  merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı yayımladı. 

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soru sayısının  yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri  Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden  erişilebilecek.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav  Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

SAYISAL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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