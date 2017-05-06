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  4. 06 Mayıs 2017 15:07

MEB sınavlarında devrim gibi karar

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistem sınavlarına başvuracakların sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilmesi için uygulama başlattı.

MEB sınavlarında devrim gibi karar
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan merkezi sistem sınavlarına başvuracak kişiler, sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilecek.

MEB uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara başvuracak kişilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi.

Adaylar bankalara gitmeden ev, iş yeri veya mobil cihazlardan sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek. Sınav ücreti, "https://odeme.meb.gov.tr" adresinden yatırılabilecek.

AA

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