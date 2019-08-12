MEB'de hafız atağı ! Sayısı arttı...

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” kapsamında adımlar hızlandırıldı. Devlet okulları, vakıf ve dernek görünümlü tarikatlar ile “işbirliği” içinde çalıştırılmaya devam ediyor. Proje kapsamında MEB’in “hafızlık projesi” uygulayan imam hatip ortaokullarının sayısı bu yılda artış gösterdi.

Proje imam hatipler

MEB’in hafız yetiştireceği okullar “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulları (Proje Okullar)”, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışmasını Uygulama Usul ve Esaslarına Göre Yapan Okullar (A Grubu)”, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışması İzleme-Değerlendirme Süreci Devam Eden Okullar (B Grubu)” ve “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Çalışması Aday İmam Hatip Ortaokulları (C Grubu)” olarak ayrıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında MEB verilerine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Kalite Takip Sistemi (KTS) üzerinden takip edilen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında 32 proje imam hatip ortaokulu, Proje Uygulama Usul ve Esasları Çerçevesinde takip edilen imam hatip ortaokulu toplamda 171 imam hatip ortaokulu bulunduğu belirtildi. Proje okullarının geçen yıla göre artışı da dikkat çekti.

MEB’e bağlı proje okullar içinde yedisi İstanbul, beşi Kayseri, ikisi Ankara, Amasya, Adıyaman, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Muğla, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat ve Yalova’da birer olmak üzere toplam 32 imam hatip ortaokulu bulunuyor. Örgün eğitimle birlikte hafızlık çalışmasını uygulayan 40 imam hatip ortaokulunun yanı sıra, 58 imam hatip ortaokulu için de MEB tarafından izleme-değerlendirme süreci devam ediyor. 2019-2020 öğretim yılında hafızlık projesine yeni başlayan okullar içinde de 41 imam hatip ortaokulu bunuyor.

‘Milli’ hafız

MEB projesine göre, hafızlık eğitiminin erken yaşlarda başlanılmasının öğrenmeyi kolay ve kalıcı hale getirdiği belirtiliyor. Hafızlık eğitiminin 5 ve 6. sınıflarda tamamlanması, 7 ve 8. sınıflarda da pekiştirilmesi planlanıyor. Projenin amaçları arasında “Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerin içselleştirilmesinde Kuran ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanılması” ile “Öğrencilerin okul ortamından, aileden ve sosyal çevreden uzun süre uzak kalmadan örgün eğitimden azami düzeyde yararlanarak hafızlık eğitimi almaları” yer alıyor.