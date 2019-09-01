MEB'den 15 Temmuz denetimi !

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına öncülük eden tarihe ilişkin milli bayramlara gereken önemi vermemekle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),15 Temmuz darbe girişimi ile “toplumsal hafıza” yaratmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazı ile yeni eğitim öğrenim döneminin açıldığı ilk iki hafta okullarda düzenlenecek etkinliklerin raporu istendi.

MEB etkinliklerin amacını “Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demorkasi zaferinin üçüncü yıldönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancını ve bağlılığını gelecek nesillerimize aktarılması, FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesi ve toplumsal hafızanın diri tutulması” olarak açıkladı. Bakanlık talimatında “Öğrencilerimize milli, manevi ve insani değerlerimiz ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerimizi anlatmak, devletimize olan görev ve sorumluluklar hakkında bilinçlendirmek, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek” amacıyla tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlenmesi talimatı verildi.

Raporları gönderin

Etkinlikler için MEB, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Kurumsal Kimlik Haritası’na ilişkin internet sitesinde yer alan belge ve dökümanlardan yararlanılmasını istedi. Genelge doğrultusunda etkinlikler düzenlenmesini isteyen MEB, gerçekleştirilen anma programları için de il etkinlik raporlarının MEB Ortaöğretim Müdürlüğü’ne gönderilmesi talimatı verdi.