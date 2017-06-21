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  4. 21 Haziran 2017 18:07

MEB'den öğretmenlere ''yaz ödevi''

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yaz tatilinde kendilerini geliştirmeleri için 37 kitap ve 30 sinema filmi önerdi.

MEB'den öğretmenlere ''yaz ödevi''
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Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyonun üzerinde öğretmene, yaz tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi. Öğretmenlerden dünya çapında liderlere yol gösteren kitap olarak bilinen, Covey'in "proaktif ol" ve "baltanı bile" gibi önerilerin de yer aldığı "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" kitabının incelenerek, kişisel önceliklerin belirlenmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1  milyonun üzerinde öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için yaz  tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için  farklı kesimlerin görüşünün de alındığı 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi. MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bakanlık  tarafından, geçen yıl başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimi kapsamında,  öğretmenlere yönelik film ve kitap listelerinden oluşan bir program  hazırlanmıştı.

Bakanlıkça, bu yıl, görevde bulunan 1 milyonu aşkın öğretmenin kişisel  ve mesleki gelişimlerine katkı için, yaz dönemi boyunca yapabilecekleri  etkinliklere ilişkin özel bir çalışma yürütüldü.

Öğretmenlere sene sonu mesleki çalışmalarına ilişkin oluşturulan  program çerçevesinde, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı", I. Illich'in  "Okulsuz Toplum'', Sezai Karakoç'un "Hızır'la Kırk Saat", T. Leitch'in  ''Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim'', Nurettin  Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası", J. J. Rousseau'nun "Emile", Rasim  Özdenören'in ''Kafa Karıştıran Kelimeler'', Kemal Tahir'in ''Bozkırdaki  Çekirdek'', Mitat Enç'in ''Bitmeyen Gece'' isimli kitaplarının da aralarında  bulunduğu, roman, şiir, felsefe, tarih  ve deneme türlerden oluşan 37 kitaplık  bir liste önerildi.

Bakanlığın iki haftalık mesleki çalışmalar programı kapsamında, dünya  çapında liderlere yol gösteren kitap olarak bilinen Stephen R. Covey'in "Etkili  İnsanların 7 Alışkanlığı" isimli kitaba "kişisel ve mesleki gelişim  önceliklerinin belirlenmesi" altında özel bir başlık açıldı.  İlk basımı 1996'da yapılan kitapta, Harvard Üniversitesi mezunu  Covey'e ilişkin, "Yüzlerce çok uluslu şirketin yanı sıra ABD Başkanına da  danışmanlık yapıyor." değerlendirmesi yer alıyor.  Kitapta, Covey'in etkili insanlar için belirlediği 7 ilke , "proaktif  ol", "sonunu düşünerek işe başla", "önemli işlere öncelik ver", ''kazan/kazan  diye düşün'', "önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya", "sinerji yarat" ve  "baltanı bile" şeklinde sıralanıyor.

Covey, etkili iletişim için "proaktif olmak" söylemi ile bazı şeylerin  olması için hem inisiyatifin hem de sorumluluk almanın önemine işaret ederken,  "baltanı bile" söylemi ile de en değerli varlığın kendini korumak ve geliştirmek  olduğuna dikkati çekiyor.

Bakanlık yetkilileri, "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" ve benzeri  kitapların okunup tartışılarak, her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim  önceliklerinin belirlenmesini istedi.  Eğitim ve öğretmenlikle ilgili farklı ülke tecrübelerini yansıtan  yerli ve yabancı yazarların kitaplarının yer aldığı eserlerin incelenerek,  bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması da öğretmenlerden istenirken, örnek  kitap ve film listelerinin mesleki çalışmalar süresince tartışma ortamı içinde  eleştirel gözle bakılması talep edildi.

SİNEMAYA YOLCULUK ÖNERİSİ 

 Bakanlık ayrıca, öğretmenlerden, 30 sinema filmi ve belgeselin yanı  sıra kendi belirledikleri eğitimle ilgili filmleri de yaz boyunca izleyerek,  mesleki gelişimlerine ilişkin eğitim vizyonlarını oluşturmalarını istedi.

 Öğretmenlere önerilen filmler arasında, ''Asya'nın Kandilleri'' ve  ''Batıya Doğru Akan Nehir'' belgesellerinin yanısıra "3 Idiots",  "AmericanTeacher", "Billy Elliot", "Can Dostum", "Canım Öğretmenim / Monsieur  Lazhar", "İki Dil Bir Bavul", ''Kara Tahta'', "Ölü Ozanlar Derneği", "Kör Nokta",  "Patch Adams" ve "Yerdeki Yıldızlar" gibi filmler yer alıyor.  Bakanlık öğretmenlerden bu çalışmalar vesilesiyle kendi alanlarına  ilişkin ulusal ve uluslararası literatürü takip etmeyi alışkanlık haline  getirmelerini ve Bakanlıkça yayınlanan akademik nitelikteki ''Milli Eğitim''  dergisini de incelemeleri önerisinde bulundu.

MEB yetkilileri, ''Bu tür etkinliklerle araştırmacı, lider ve  yansıtıcı  öğretmen özelliklerine sahip bireyler olarak mesleklerini sürdürmeleri  için öğretmenlerimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Covey'in kitabında da çok iyi  bir şekilde vurgulandığı gibi öğretmenlerimizin kişisel değişim konusunda da  liderlik vasıflarının geliştirilmesini arzuluyoruz. Önerdiğimiz etkinlik ve  listeler sınırlayıcı olmayıp bu tür faaliyetler için yol gösterici niteliktedir.  Önemli olan öğretmenlerimizin kendi çalışma şartları ve bireysel ihtiyaçları  doğrultusunda faaliyetler planlayıp bunları uygulamalarıdır." değerlendirmesini  yaptı.   Bakanlığın iki haftalık mesleki çalışma programı ve önerilen kitap ve  film listesinin tamamına Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün  sayfasından ulaşılabiliyor.

AA

yaz ödevi , öğrenci , meb