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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! 21 Eylül'de başlıyor
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  4. 28 Ağustos 2020 15:45

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! 21 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar için 21 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! 21 Eylül'de başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasının planlandığı 21 Eylül tarihiyle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

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