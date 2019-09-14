MEB'in ders kitaplarında skandal hata

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre her eğitim yılında tartışmalara konu olan ders kitapları, 2019-2020 yılında da fahiş hatalarla basıldı. Yüz binlerce 10’uncu sınıf öğrencisine dağıtılan Türk Dili ve Edebiyatı kitabındaki hata, ders kitaplarının denetlenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kitabın, “Türkçenin Tarihi Gelişimi” başlığı altındaki bölümünde Eski Türkçenin gelişimi anlatıldı. Bölümün sonunda ise “Orhun Yazıtları” olduğu belirtilen bir görsel paylaşıldı. Orhun Yazıtları’na ait olduğu belirtilen görselin Ahlat Selçuklu Mezarlığı’ndan bir görüntü olduğu ortaya çıktı.

MEB’in öğrencilere dağıttığı ders kitaplarında tespit edilen diğer bazı hatalar ise şunlar oldu:

MEB 11’inci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabında, Romantizm akımının başlangıcından 150 yıl önce yaşamını yitiren William Shakespeare’in bu akımı geliştirdiği anlatıldı. Fransız İhtilali’nden önce ölen Shakespeare’in bu olayın etkisiyle romantizme yöneldiği ifade edildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında materyalizm (maddecilik), pahalı ev ve lüks araba tutkusu ile ilişkilendirildi.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında, Köy Enstitüleri’nin köylülerin tepkisiyle kapatıldığı ifade edildi. Aynı kitapta, Teali İslam Cemiyeti zararlı cemiyetler arasında sayılmadı. Şeyh Sait İsyanı için ise “Doğu’daki bir isyan” denilmekle yetinildi.