MEB'te ''tarikata karşı çıktı'' sürgünü

MEB ve Diyanet’in tarikat ile imzaladığı protokolün ardından senelerce çocukların yaşadıklarını görmezden gelen bakanlığın, kapatılan okula ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Tarikat liderinin sınıflarda ders verdiği, MEB müfredatı yerine tarikat eğitim modelinin uygulandığı, binasına çürük raporu verilen, çocukların istismara uğradığı imam hatip ortaokulunda, okulu yönetmek görevini tarikata devreden müdür ile yaşananlara karşı çıkan müdür yardımcısı aynı disiplin cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tarikat yönetimindeki okula ilişkin haberlerin yarattığı tepki ile başlatılan soruşturmanın ardından imam hatip ortaokulu bakanlık tarafından kapatıldı. Ancak yatılı olarak faaliyet gösteren Kuran kurslarına ise Diyanet dokunmadı. Tarikat güdümündeki okulun yöneticilerine de soruşturma açıldığı belirtildi. Okula ilişkin soruşturmada, “MEB müfredatının sağlıklı bir şekilde işlenemediği, kurs idaresinin daha çok ön planda olduğu, okul müdürlüğünün insiyatif kullanmadığı” itirafında bulunan bakanlık, okul müdürünün de ayrı bir soruşturma ile “idareci sıfatları açısından itibar ve güvenini kaybettiği kanaati oluşturduğundan” denilerek, müdürlüğü elinden alındı. Tarikat ile birlikte çalışan okul müdürünün kadrosu bir başka okula Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak aktarıldı. Ancak soruşturmanın müdür ile sınırlı kalmadığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, tarikat liderinin şikâyeti üzerine kapatılan okulun müdür yardımcısına da soruşturma açıldığını aktardı. Müdür yardımcısının okul müdürünün aksine tarikatla mücadele ettiği için cezalandırıldığı belirtildi. Müdür yardımcısının, okul kapatılmadan önce ilk olarak tarikata karşı tutum aldığı, müdür ile öğrencilerini korumak için tartıştığı, tarikat liderinin de öğretmeni okuldan kovmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Kaynaklar, öğretmen hakkında ilk şikâyetin de tarikat lideri Ahmet Dilmen tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Bu kapsamda sürdürülen soruşturmada tarikatla mücadele eden müdür yardımcısına da müdür ile aynı ceza verilerek, başka bir okula sürgün edildiği öğrenildi.

Selçuk’un gündeminde

MEB kaynakları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği cezanın bakanlık gündemine de taşındığını aktardı. MEB de tarikat okuluna karşı çıkan genel müdürlerin soruşturmadan haberdar olduklarını, il milli eğitim ile iletişime geçildiğini ancak tarikat baskısı ile hedefteki öğretmene verilen sürgün cezasından geri adım atılamadığını aktardı. Kaynaklar, öğretmenin, verdiği itiraz dilekçelerinin ardından yaşananları Bakan Ziya Selçuk’a ilettiğini belirtti. Selçuk’un talimatına karşın son 1 aydır ise herhangi bir adım atmadığı öğrenildi.

ANLAŞMA 30 YILLIKTI

Tarikat önce Kuran kursu açılması için Ankara Müftülüğü ile protokol imzaladı. 2014’te Diyanet İşleri Başkanı ve dönemin Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş’ın katıldığı törenlerle Safa Merve Erkek Yatılı Kuran Kursu açıldı. Ardından ise öğrencilerin kursta tam zamanlı yer almasını isteyen tarikat, zorunlu eğitim kapsamında öğrencilerin başka bir okula gitmesini engellemek için ME B ile masaya oturdu. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolde bakanlığın tarikatla 30 yıllık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Okulun “Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu” olarak ismini de tarikat verirken, masrafları da üstlendi. ME B ise sadece tabela asarak kadrolu öğretmen görevlendirme yoluna gitti. Ancak kısa sürede anayasal sınırlarla belirlenmiş ME B müfredatı işlenmesi gereken okul, tarikata devredildi. Kaymakamlığın resmi yazısına karşın okul saatinin tarikatın eğitim modeline göre, ders içerikleri ve öğretmenlerin de tarikat kontrolünde gerçekleştirildiği öğrenildi. Tarikat mensubu kişilerin “eğitmen” adı altında herhangi bir yeterlilik aranmaksızın hem Kuran kursunda hem de okulda derse girdikleri belirlendi.