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  4. 13 Mart 2020 12:51

MEB'ten uzaktan eğitim açıklaması: Tüm gün boyu olacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların koronovirüs salgını nedeniyle tatil olmasının duyurulmasının ardından sürecin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi..

MEB'ten uzaktan eğitim açıklaması: Tüm gün boyu olacak!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi. Selçuk uzaktan eğitimle ilgili ise "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi." şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.

Uzaktan eğitimle ilgili Bakan Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler." ifadelerini kullandı.

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