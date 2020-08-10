MEB'ten yeni karar: Okulların açılmayacağı iller belli oldu!

Sözcü Gazetesi'nden Sultan Uçar'ın aktardığına göre; Ankara’dan edinilen bilgilere göre okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Tüm yetki yaklaşık 2 ay önce illerde valiliklere ve sağlık kurullarına verildi. Öte yandan özel okullardan bir heyetin önümüzdeki salı günü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) bir toplantıya katılacağı öğrenildi.

İlk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos'ta açılışıyla ilgili genelge gönderilse de corona virüsünün seyrine göre esnek hareket edilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları işaret ediliyor. Peki nasıl olacak?

Ankara'dan edinilen bilgilere göre okulların açılışı için özel okullarda 15-17 Ağustos'ta, devlet okullarında 31 Ağustos tarihi tüm Türkiye için bir açılış günü olarak beklenilmemeli. Okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Yetki konusunda tüm yetki yaklaşık 2 ay önce illerde valiliklere ve sağlık kurullarına verildi.

ÖZEL OKULLARDAN HEYET ANKARA’DA TOPLANTIYA KATILACAK

Özel okulların 15-17 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açılması beklenilse de edinilen bilgiye göre özel okullardan bir heyet önümüzdeki salı günü Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okulların durumu da burada netleşecek. Özel okul sahiplerinin mutlaka açılması gibi bir ısrarı olmayacağı, çocukların sağlığını koruma koşullarına sahip olmayanlara izin verilmemesi de isteneceği bildirildi.

Okulların açılışıyla ilgili vaka artışı yüksek iller; Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da özel ve devlet tüm okulların fiili olarak eğitim/öğretime açılmaması ağır basıyor. Ancak İstanbul'un kapsam dışı olması sadece özel okullarda açılışın ay sonuna kadar ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son kararı MEB'in vermesinin talep edileceği öğrenildi.

Okulların açılışında 2020/2021 eğitim-öğretim yılında pandemi koşulları nedeniyle aynı anda milyonlarca öğrencinin sokaklara çıkarılması gibi bir durum beklenmiyor.

Okulların açılışı için 4 farklı senaryo