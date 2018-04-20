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  4. 20 Nisan 2018 10:35

Meclis'e sunuldu: 15 yeni üniversite kuruluyor !

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulmasını içeren tasarıyı Meclis'e sundu. Tasarıya göre İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek.

Meclis'e sunuldu: 15 yeni üniversite kuruluyor !
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Hükümet, 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısını TBMM'ye sundu.

TBMM'ye sunulan tasarıya göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe isimlerinde 5 yeni üniversite kurulacak.

Bunların yanı sıra İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, İnönü, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha ihdas edilecek.

 

hükümet , üniversite , meclis
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