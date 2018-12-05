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  4. 05 Aralık 2018 17:25

Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi, AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı.

Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı
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AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Adaylar, Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları sonrasında itiraz işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, öğrencilerin sonuç ekranında karşılaştığı harf notları ve başarı notu hakkında bazı bilgiler

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ardından herhangi bir hata olduğunu düşünen öğrenciler, itiraz işlemlerini otomasyon üzerinden gerçekleştirebilecek. 

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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