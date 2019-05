Mezuniyet kutlamaları için MEB'ten genelge

MEB'den okullara mezuniyet uyarısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından imzalanan genelge tüm okullara gönderildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi: ''Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel eğitim kurumunda, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda, öğrencileri bilgi ve beceri ile donatırken aynı zamanda millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek hedeflerimize yönelik kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve değerler, okullardaki etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda, eğitim ve öğretim sürecini tamamlayıp mezuniyet gerekliliklerini başarıyla karşılayan öğrenciler için mezuniyet günü düzenlenebileceği Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğin 7'nci maddesinde ifade edilmekle birlikte mezuniyet günü/töreni/balosu/gecesi vb. adlarla mezuniyet etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin herhangi bir zorlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Öğrencilerin sevinçlerini paylaştıkları, başarılarını kutladıkları bu törenlerde Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi ve öğrencilerin zarar görmemesi için aşağıda yer alan hususlara riayet edilecektir. Mezuniyet günü kapsamında planlanan etkinliklerin Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel eğitim kurumunda yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda özenle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.''