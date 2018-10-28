Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu . Ziya Selçuk yaz tatili süresiyle ilgili olarak, "Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir" dedi.



İşte Bakan Selçuk'un programda yaptığı açıklamalardan satır başları:

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı.

İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz.

Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

MERKEZİ SINAVA İHTİYAÇ AZALACAK

Okullar arasındaki farkları azaltmamız lazım. Bu temel hedeflerimizden biri. Derslik ve öğretmen sayısı açısında çok büyük mesafeler alındı. Okullar arasındaki farklar azaldığında, merkezi sınava ihtiyaç ve bu şekilde öğrenci alan okulların sayısı da azalacak.

SİGORTA PRİMLERİ 9’UNCU SINIFTAN İTİBAREN ÖDENEBİLİR

Türkiye’de mesleki eğitim ile iktisadi hayat örtüşmüyor. Almanya’da bunun örtüşmesi sağlanmış. Biz de kırılma şimdi değil, 1970’lere kadar uzanıyor. Meslek liselerinin iş garantili olması için çalışılıyor. 4-5 sene üniversite eğitimi yerine, 5 sertifikaya tamamlayarak bir alanda çalışabiliyorsunuz. Özel sektör ve üniversitelerle birleşerek farklı sertifika programları olabilir. Öğrencilerin doğrudan doğruya iş başına geçmesi lazım . Sigorta primlerinin 9’uncu sınıftan itibaren ödenmesi düşünülüyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa sürede bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var.

Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil.

Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil öğrenirler mi öğrenirler.

Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var.

Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak.

Amacı değiştiriyoruz.

Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün.

Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir.

Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor.

İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu.

Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir.