Milli Eğitim Bakanlığı'ndan itiraf

Bakan Ziya Selçuk performans sisteminin uygulanmayacağını açıklasa da MEB üç ayda bir yayımladığı hakemli “Milli Eğitim” dergisinde akademik bir araştırmaya yer vererek öğretmenlerin görüşlerini aktardı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Bakan Ziya Selçuk performans sisteminin uygulanmayacağını açıklasa da araştırma sonuçları öğretmenler ile okul yönetimleri arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

Öğretmenlerin olumsuz görüşlerinin başında okul yöneticilerinin adaletsizliği yer alırken, sistemi olumlu bulanlar bile objektif bir değerlendirme yapılamayacağını savundu. Öğretmen görüşleri arasında, “Bence bu değerlendirmede işini yapan, ancak müdürle veya idarecilerle arası iyi olmayan öğretmen mağdur olacaktır”, “Değerlendirilmeden bütün öğretmenlere yüksek not verilmektedir. Düşük not verilen bir öğretmen müdürüyle kavga edebiliyor”, “Performans bir saatte veya bir formla değerlendirilemez”, “Uygulanabilirliğinin objektif olduğunu düşünmüyorum. Değerlendirmede kişiselliğin devreye girdiğini düşünüyorum” ifadeleri yer aldı.

Siyasi olarak kullanılır

Öğretmenler yorumlarında ayrıca “Türkiye şartlarında gerçekleri yansıtacağına inanmıyorum. Sendikal ve siyasi olarak kullanılacağını düşünüyorum”, “Olumsuz olarak değerlendiriyorum çünkü böyle bir performans değerlendirmesinin hakkıyla yapılabilmesi için yöneticinin öğretmenleriyle iletişiminin iyi olması gerekir”, “Değerlendirmeyi yapacak kişinin adil ve şeffaf olması önemlidir”, “Bir idareci tarafından yapılacak değerlendirmede bence en önemli ayrıntı; ‘tarafsız’ ve ‘adaletli’ olmaktır” eleştirileri yer aldı.