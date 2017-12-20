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  4. 20 Aralık 2017 15:49

Milli Eğitim Müdürü: ''Çam ağacı süslemeyin''

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına gönderdiği yazıyla "yeni yıl kutlamalarında Hristiyanlara ait ritüellerin uygulanmamasını" istedi.

Milli Eğitim Müdürü: ''Çam ağacı süslemeyin''
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İzmir'de, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarına yazdığı resmi yazı ile yeni yıl kutlamalarında Hristiyanlık dinine ait ritüellerin uygulanmamasını istedi.

Resmi makamlar konu hakkında açıklama yapmazken, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün yazıyı yetkisi dışında yazdığı belirtildi.

Gaziemir'de bulunan özel ve resmi eğitim kurumlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman imzasıyla yılbaşı kutlamalarıyla ilgili bir yazı ulaştı.

Yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"İçinde bulunduğumuz 2017 yılının sonuna yaklaştığımız ve yeni bir yıla başlayacağımız şu günlerde, özellikle önümüzdeki haftalarda okullarımız ve kurumlarımızda yeni yılla alakalı yapılacak olan etkinliklerde 'Noel, Noel Baba, çam ağacı süslemeleri vb.' Hristiyanlık dinine mahsus ritülellerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Bunula birlikte, tüm yıl boyunca yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde de özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocuklarımızın milli ve manevi kültürümüzle bağdaşmayacak, bizi milli kültürümüzden uzaklaştıracak unsur ve ortamlardan uzak tutulması hususlarında gereğini; yazının tüm personelinize imza karşılığı duyurulması ve imza sirkülerinin dosyalanmasını önemle rica ederim."

Resmi makamlar konuyla ilgili açıklama yapmazken, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün yazıyı yetkisi dışında yazdığı, bu tip uygulamaların ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı, il bazında ise valilik yetkisinde olduğu belirtildi.

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