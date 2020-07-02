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  4. 02 Temmuz 2020 17:15

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını resmi internet sitesinden açıkladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı!
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleşti.

Sınavdan sonrası adaylara tercih yapmaları için verilen süre 26 Haziran'da doldu.

Verilen süre içinde tercih yapmayan adayların ikinci aşamaya çağrılmayacağı da belirtilmişti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

2020 MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 

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