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  4. 17 Temmuz 2017 18:34

Milyonlarca öğrencinin beklediği müfredat açıklaması geldi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yeni müfredatı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın açıklayacak.

Milyonlarca öğrencinin beklediği müfredat açıklaması geldi
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın yeni müfredatı açıklayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Yılmaz yarın saat 10:00'da yapacağı basın toplantısında, önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacak eğitim müfredatını kamuoyuna açıklayacak.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, bu ders yılından itibaren birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda yeni müfredatla eğitim öğretimin başlayacağını belirtmiş, Bakan Yılmaz ise hazırlanan müfredatın şimdiye kadarkilerin en iyisi olduğunu dile getirmişti.

KADEMELİ BAŞLAYACAK, OCAK'TA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Konuyla ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş'un internet sitelerine yansıyan açıklamasına göre, bu ders yılı pilot olarak başlatılacak müfredata, geri bildirimlere dayanılarak Ocak ayında şekli verilecek.

2018-19 eğitim öğretim yılında ise bütün ilk ve orta dereceli okullar yeni müfredata geçmiş olacaklar.

 

ismet yılmaz , yeni müfredat , meb
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