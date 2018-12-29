Müftülük ile işbirliği protokolü

Diyanet İşleri Başkanlığı ile eğitim alanında imzalanan işbirliği anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerine manevi ve ahlaki değerlerin benimsetilmesi” amacıyla Yozgat Müftülüğü ile masaya oturdu. İki kurum arasında, “Eğitimde işbirliği” protokolü imzalandı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Yozgat Müftülüğü ile Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan bir protokol imzalandı. Amacı, “Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, sportif, sanatsal ve kültürel alanlardan yeteneklerinin ortaya çıkartılması” şeklinde açıklanan protokolle eğitim materyallerinin din görevlilerince hazırlanmasına olanak sağlandı.

Kurumsal ziyaretler

Protokolün 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla uygulamaya konulacağı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılını da kapsayacağı belirtildi. Öğretmenlerin ve din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin destekleneceğinin savunulduğu protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü yetkililerinin her eğitim öğretim yılının sonunda ve başında bir araya geleceği bildirildi.

Eğitim materyallerinde işbirliği

Protokolle Kuran, Arapça, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanındaki öğretim programları ve materyallerinin hazırlanmasında ve geliştirilmesinde İl Müftülüğü’yle işbirliği yapılacağı öğrenildi. Eğitim yılı başı, öğretmenler günü, din görevlileri haftası, camileri haftası ve Mevlidi Nebi haftası gibi günlerde karşılıklı kurumsal ziyaretler gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Her iki kuruma bağlı eğitim ortamlarının iyileştirilmesi konusunda, “Karşılıklı bilgi ve tecrübe” paylaşımında bulunulacağı ifade edildi.

Müftü’den ev ödevi

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, “Gençlerin vakitlerini dolu geçirmesi” amacıyla köy okullarındaki öğrencileri camilere topladı. Öğrencilerle birlikte namaz kılan Sezik, burada dini sohbetler gerçekleştirdi. Namazın ardından öğrencilere ev ödevi veren Müftü, “Daha sonra gelip ödevleri kontrol edeceğim. Köylerdeki ve ilçelerimizdeki gençlerle sık sık görüşmeler gerçekleştireceğiz” dedi.