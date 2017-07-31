Nişantaşı Üniversitesi Avrupa’ya açılıyor

2010'da Nişantaşı Meslek Yüksek Okulu'nu, 2012- 2013 eğitim döneminde de Nişantaşı Üniversitesi'ni kuran Levent Uysal, yeni bir yatırımın startını verdi. Uysal, 200 milyon dolarlık Maslak 1453 Neotech Kampusu'nda aynı anda 68 bin öğrenci eğitim göreceği Avrupa'nın en büyük kampusunu hayata geçirdi. 30 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen vakıf üniversitelerinden biri olan Nişantaşı Üniversitesi, bu hamleyle markasını uluslararası arenaya taşıyor.

Neden Maslak 1453?

Bir yerleşke açmayı planladığımızda, özellikle öğrencilerimizin kolay gidip gelmesi ve şehrin ortasında olmasını istiyoruz. Öğrencinin öğleye kadar okumasını, öğleden sonra da çalışmasını istiyoruz. Çünkü iş garantisi diye bir şey yok, biz okurken iş tecrübesi vermeliyiz. Bizim öğrencilerimize part time ya da full time işler vermemiz gerek. Bu stratejiyle ilerliyoruz. Böylece cuma günü mezun olan öğrencimiz, pazartesi işe başlıyor. Stratejimizi de bunun üzerine kurduk. Öğrencimiz 'Ben şu alanda ya da şu hedef şirkette çalışmak istiyorum' diyor. Biz de onu patronuyla, insan kaynakları direktörüyle tanıştırıyoruz. İki taraf da mutluysa zaten sürdürülebilir bir iş ilişkisi başlıyor.

ENGELSİZ KAMPUS YAPTIK

Maslak nasıl bir kampus oldu?

Teknoloji içeren bir kampus oldu. Mesela kampusta dronlar size yer gösteriyor, navigasyonumuz var, sınıfları bulduruyor. Bunu özellikle engelli öğrencilerimize engelsiz kampus oluşturmak için yaptık. Bütün öğrencilerimize aynı anfide ders verdiriyoruz. Mevcut modelde engele göre eğitim veriliyor. Biz ise onları topluma dahil edip, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayat motivasyonlarını yükseltmek istiyoruz.

Yurtdışı eğitiminiz başladı mı?

Başladı. Şu anda Londra'da aktif, iki grubumuz var, çok mutlular. Hedefimiz, Londra'da İngiltere kurallarına göre bir üniversite açmak. Aynı şeyi Dubai ve Dublin'de de yapacağız. Yani bir çocuk liseyi bitirdiğinde İngiltere'ye gidip Türk üniversitesinde okuyup Londra'da çalışıp kalabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Teknolojiye ekstra önem veriyorsunuz...

Teknolojiyle gelişen kampusların öğrencilerimize, mezunlarımıza fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kitaplara, kütüphaneye inanıyoruz ama bunun yanında e-kütüphaneyi kuruyoruz. Hedefimiz dünya çapında işler yapmak. Çok iyi İngilizce konuşan, teknolojiyi iyi kullanan, etik kurallarla bezenmiş mezunlar yetiştirmemiz lazım. Bizim için her şeyden önemlisi sürdürülebilir ilişkisi olan insanlar yetiştirmek. Bu doğrultuda eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunun için dünyanın birçok noktasına giderek, gelişen eğitim sektöründen neleri Türkiye'ye getirebiliriz diye düşünüyoruz.

BEŞ ÜLKEDE YERLEŞKE AÇACAĞIZ

Yurtdışındaki okul projeleriniz hangi aşamada?

Londra, Dubai ve Dublin'de birçok girişimimiz var. Türk eğitim modellerini burada doğru yapılandırmayı hedefliyoruz. Beş ülkede yerleşke açmak istiyoruz. İspanya'da çalışmalara başladık. Almanya, Kanada, Avusturya ve İrlanda da planlarımız arasında. Anlaşmalar yapıldı, yerleşkeler belirleniyor. Bizde okuyan çocuklar, yaz aylarında bu ülkelere gidip bir kültürü tanısın, dili öğrensin istiyoruz. Ayrıca Dubai'de donanımlı bir sağlık üniversitesi, Viyana'da kapsamlı bir şehircilik üniversitesi açılması için çalışmalarımızı son noktaya getirdik. Viyana'da 10 bölümlük bir üniversite açmayı planlıyoruz. Uluslararası Viyana Üniversitesi olarak başvurumuzu yaptık. Ön izinleri aldık, 2018'de açacağız. Avusturya Avrupa'nın merkezi. Özellikle Almanya ve Avusturya'da yaşayan Türklerin yoğun üniversite talebi olduğu görülüyor.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ VAR

Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi'nin global bakış açısı ve uluslararası işbirlikleri ile topluma değer katmayı amaçladığını söyledi. Uysal, Maslak 1453 Neotech Kampusu ile Nişantaşı'nın Avrupa'da aynı anda en fazla öğrencinin ders yapabildiği tek üniversite olacağını sözlerine ekledi.