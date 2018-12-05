O ilimizde eğitime yağış engeli ! Okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın için ara verildi. Kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararla yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi. Kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Vali Ali İhsan Su da Twitter'dan "Değerli veliler kıymetli öğrenciler, kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." şeklinde açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise Mersin'in merkez Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçeleri ile Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabahına kadar devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

OKULLARI TATİL EDEN VALİ SU'YA ÖĞRENCİLERDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mersin'de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi.

Okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Vali Su'nun tweeti kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Tatile sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su'ya övgüler yağdırdı.

Öğrencilerin, 'Ya sen nasıl bir kralsın', 'Böyle hareketleri sadece krallar yapar', 'Hayatımın tek aşkısın', 'Elin değmişken cumayı da tatil et be sayın valim' şeklindeki paylaşımları görenleri gülümsetti.