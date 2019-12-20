ODTÜ'nün akademik arşivi erişime açıldı

Artık üniversitede üretilen bilimsel bilgiye finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın “https://open.metu.edu.tr” adresinden ulaşılabilecek.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki “Açık Bilim Konferansı ve Akademik Arşiv Açılışı” programında bir konuşma yapan ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, OpenMETU uygulaması için biraz geç kaldıklarına, Türkiye’de daha önce bu alanda girişimde bulunan üniversitelerin olduğuna işaret etti.

‘BİLİMİN PAYLAŞILABİLİR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ’

ODTÜ’nün araştırmada ve eğitimde hep ön saflarda yer aldığını vurgulayan Zeyrek, “Topluma ve uluslararası camiaya karşı sorumluluklarımızı ön planda tutarak bu çalışmalara başladık. OpenMETU adını verdiğimiz platformla bütün çıktılarımıza açık olarak erişilecek. Son derece yararlı olacak. Bilimin paylaşılabilir olması çok önemli bir gelişim” diye konuştu.

İyi bir zamanlama ve komisyon aracılığıyla OpenMETU’yu erişime açtıklarını söyleyen Zeyrek, bilimin açık olduğunun ve olacağının altını çizerek, şöyle dedi:

“Günümüzün değişen paradigmalarında başka metodik yaklaşımlara ihtiyaç var. 80’li, 90’lı yıllarda, Türkiye’deki yayın sayılarına baktığımda binler düzeyindeydi. Günümüzde üniversitemizin bir yılda yaptığı yayın sayısı bin civarında. Biz, bunu çok az görüyoruz ve yükselmesi gerekiyor. Türkiye genelinde 40 bine yakın yayınlara çıkmış durumdayız. Muazzam bir gelişme var. Dünyadaki değişim bu zemini yaratmış bulunuyor. Birçok ihtiyaç da kendini bu anlamda göstermiştir.”