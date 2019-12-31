Öğrenci affı Meclis'te!

CHP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif, yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan öğrencilerin yeniden okullarına dönmesini içeriyor. Teklifin gerekçesinde, “Eğitim hakkı; Her insanın temelde sahip olduğu haklardan biridir. Kız, erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadır. Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuatta da bu husus açık bir şekilde düzenlenmiştir. Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır” denildi.

‘BİNLERCE ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN KOPTU’

Gerekçede yükseköğretim öğrencilerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“2018-2019 eğitim öğretim yılında, yükseköğretim kurumlarımızda, örgün eğitim kapsamında 3 milyon 180 bin, toplamda ise 7 milyon 740 bin 502 öğrenci eğitim görmüştür. Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına da yansımıştır. Ekonomik güçlükler, disiplin sorunları gibi nedenlerle binlerce çocuğumuz eğitim-öğretim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Kanun teklifi ile yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan çocuklarımızın yeniden okullarına dönmeleri hedeflenmiştir.”