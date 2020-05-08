Öğrencilerden ÖSYM önünde YSK eylemi!

CHP'li gençler, Koronavirüs salgını sebebiyle 25-26 Temmuz tarihine ertelenen YSK'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir ay öne alınarak 27-28 Haziran tarihine geri çekilmesini protesto etti.

Erdoğan'ın kararı sonrası YKS'ye girecek gençler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #sandıktagorusuruz ve #ykstarihinedokunma başlığı açarak 1 milyonun üzerinde paylaşım yapmıştı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve beraberindeki Ankara Gençlik Kolları üyeleri, YKS'ye girecek gençlerin sesine kulak vererek ÖSYM’nin Ankara’daki Sınav Merkezi önünde basın açıklaması yaparak, YKS sınav tarihi değişikliğini protesto etti.

Açıklamada YKS ile ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, sınav tarihinin sürekli değişmesine yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Gençlik Kolları üyeleri sınava girecek iki buçuk milyon öğrenciyi temsilen, maket bir robotu konuşturarak ÖSYM’nin kararına tepki gösterdi.

Yapılan değişikliklerle öğrencilerin robotlaştırıldığını sembolize eden CHP Gençlik Kolları üyeleri bu durumun kabul edilemeyeceğini anlattı.

