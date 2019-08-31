Öğrencilere Cumhurbaşkanlığı'nda staj imkanı

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre özellikle Sosyal Bilimler öğrencilerine staj imkânı sunan Ofis, onların okul ve iş hayatına kolay adapte olmaları ve daha iyi yetişmelerine destek oluyor.

Yarı Zamanlı İstihdam Programı kapsamında İnsan Kaynakları Ofisi’ne başvuran; endüstri mühendisliğinden iletişime, psikolojiden görsel sanatlara kadar pek çok bölümden, iyi derecede en az bir yabancı dil bilen 527 öğrenci arasından 24 öğrenci istihdam edildi. Üniversite 4’üncü sınıf, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olan 24 kişi 5 aylık çalışma sonunda önceki gün başarı belgelerini alırken; aralarından 8 kişi de programa devam etmeye hak kazandı.İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atalay, yarı zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencileri, oluşturacakları Kariyer Havuzuna da ekleyeceklerini kaydederek “Kamu istihdamında amacımız liyakat ve yeteneğe dayalı bir insan kaynakları yönetimi oluşturmak. Başarısı toplumun bütün kesimleri tarafından onanmış insanların alınacağı bir yetenek havuzu oluşturuluyor” dedi.