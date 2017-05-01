Öğrencilere kamu kapıları açılıyor

Kamu kurum ve kuruluşları yaz döneminde zorunlu staj ve tanıtım programları için kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor. Stajyer kontenjanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına göre belirleniyor. Daha çok öğrenciye ulaşmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, 3 veya 5 günlük tanıtım ve bilgilendirme programları için öğrencileri kabul ediyor. Para dergisinin haberine göre; bu yaz Hazine Müsteşarlığı'nda yaklaşık 130, TBMM'de 525, Merkez Bankası'nda 800, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda bin 540, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 190, TRT'de 2 bin 300 civarında öğrencinin staj görmesi bekleniyor.

NELER İSTENİYOR ?



Merkez Bankası, stajyerlerini belirledi. Hem üniversitelerden hem meslek liselerinden stajyer alan TRT, meslek lisesi öğrencilerinin başvurularını 15 Mayıs'a kadar kabul edecek. Meslek liselilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret ödenecek. Üniversite öğrencilerinin staj başvurularını alan TBMM, meslek liseliler için ise süreci bugün başlatıyor. TBMM'de staj yapmak isteyen meslek liseliler başvurularını bugünden itibaren ay sonuna kadar yapabilecek. Öğrencilere net asgari ücretin yüzde 50'si oranında ödeme yapılacak. Kamu kurumlarında staj yapmak isteyen öğrencilerden talep edilen zorunlu belgelerin başında öğrenci bilgi formu, öğrenci belgesi, not döküm belgesi, adli sicil raporu, nüfus cüzdanı geliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik soruşturması noktasında bir hayli titiz davrandığı görülüyor.

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