Öğrencilere müjde ! 480 lira verilecek...

Bu yıl staj yapan öğrencilere aylık en az 480 lira ödenecek. Stajyer maaşlarına devlet katkısı da sürecek...

Staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart. Yani bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 480,94 liranın altında ücret de verilemiyor. Devlet de ücretlere katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı; ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'i tutarında oluyor. Buna göre, devlet katkısı tutarı bu yıl 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 320,62, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 160,31 lira olarak uygulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018- 2019 eğitim yılından itibaren 3 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.