Öğrencilere Whatsapp'tan ödev zorunluluğu getirildi

Birçok okulda öğrenciler, kurdukları Whatsapp gruplarının ödev alışverişinde çok etkili bir şekilde kullanılabileceğini keşfetti ve bu olanaktan sonuna kadar yararlanmaya başladı.

Kim hangi derste en iyiyse ödevi yapıyor ve grupta paylaşıyor, öğrencilerin çoğu böylece ‘hazır ödev’e konmuş oluyor! Ödevleri yapanlar, paylaşmak istemese bile dışlanma korkusuyla kendilerini arkadaşlarının isteğini yerine getirmek zorunda hissediyor.

Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nün bu konuda hazırladığı çalışma ve velilere önerileri şöyle:

Ödevleri kim yapıyor?:

Çalışkan ve başarılı öğrenciler, Whatsapp gruplarının en aranılan ve gözde kişileridir. Onlar ödevlerini her zaman eksiksiz ve zamanında yaparlar. En güzel özellikleri ise bu ödevleri pazar akşamları sınıf arkadaşları ile paylaşmaktan her zaman büyük bir mutluluk duymalarıdır.

Ya ödevini paylaşmazsa:

Böyle bir seçenek olabileceği diğer öğrencilerin aklına bile gelmez, “zaten ödevini yapmış, bize de verse ne olur” diye düşünürler. Bu sanki öğrenciler arasında yazılı olmayan bir kuraldır. Çalışkan öğrenciler ödevleri yapar ve sorgulamadan her zaman arkadaşlarıyla paylaşır. Arkadaşlarının emeğine saygısızlık edildiği kimsenin aklına gelmez. Ve zaman içinde bu durum olağan bir hal alır, ödevin paylaşılmaması diye bir seçenek neredeyse ortadan kalkar.

Paylaşmayana ne olur?:

Çocuklar doğdukları andan itibaren sosyal etkileşim içindedirler. Bu etkileşim ilk olarak anne, baba ve yakın çevre ile başlar. Okul çağına gelen çocuk için ise artık ilk sırayı ailesi değil arkadaşları almaktadır. Bir gruba dahil olmak, her ne nedenle olursa olsun aranmak ve etkinliklere davet edilmek, çocuklar için çok önemlidir. Bu nedenle kimi öğrenci ödevini paylaşmak istememesine rağmen grup tarafından dışlanmaktan korktuğu için kendini bu duruma boyun eğmek zorunda hisseder.

Aileler ne yapmalı?

- Her şeyden önce çocuğunuz ile kaliteli zaman geçirerek onunla iyi bir iletişim içinde olun. Kuracağınız iyi iletişim bir sorun olduğunda çocuğunuzun geç kalmadan sorununu sizinle paylaşmasını sağlayacaktır.

- Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman harekete geçmeden önce çocuğunuzu dikkatlice dinleyin, hissettiklerini , varsa korkularını anlamaya çalışın. Çocukların bir durumda kendilerini zayıf ve korumasız hissedebileceklerini, arkadaşlarının tepkisinden çekinerek, dışlanma korkusu yaşayabileceklerini unutmayın.

- Bu durum bir psikolojik akran zorbalığıdır. Sorunu Whatsapp gruplarında kendiniz çözmeye çalışmak yerine vakit kaybetmeden durumu okula bildirin, okul idaresi ve rehberlik servisinden yardım isteyin. ?







