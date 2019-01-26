Öğrencilerin açık uçlu soru kabusu

Bakanlığın, “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” kapsamında yapacağı çalışmalarda kullanılmak üzere düzenlenen araştırma testine 12 bin öğrenci katıldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre fen ve matematik alanlarındaki testlere katılan beşinci sınıf öğrencilerine 20’si test, beşi açık uçlu toplam 25 soru, sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilere ise 25’i test, beşi açık uçlu toplam 30 soru soruldu. Öğrenciler, çoktan seçmeli bölümde sorulan soruların sadece yüzde 50’sine doğru yanıt verebildi. Öğrencilerin, Türkiye’deki eğitim sisteminde çok kullanılmayan açık uçlu soruları yanıtlamakta güçlük yaşadığı görüldü.

“AYIRT EDİCİ” SORULAR YANITSIZ

Araştırma testlerine katılan öğrencilerin başarı durumları, “Yüzde 27’lik alt grup” ve “Yüzde 27’lik üst grup” şeklinde ayrıldı. Başarılı üst gruptaki öğrencilerin sorulara doğru yanıt verme oranı ortalama yüzde 70’lere ulaşırken alt gruptaki öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların doğruluk oranı yüzde 20’lerde kaldı. Zorluk derecesi yüksek sorularda ise her iki gruptaki öğrenciler de zorlandı. MEB’in, “Ayırt edici” olarak tanımladığı zor sorulara üst gruptaki öğrencilerin verdiği doğru yanıtların ortalaması yüzde 50’lere kadar düştü.

DOĞRU YANIT ORTALAMASI 9.57



Beşinci sınıf fen bilimleri araştırmasında sorulan 25 sorunun 12’si, “Canlılar bilimi”, sekizi “Fiziksel olaylar” ve beşi “Yer bilimleri” alanından soruldu. Öğrencilerin yüzde 50’si canlılar bilimi alanındaki sorulara doğru yanıt verirken yer bilimleri alanındaki doğru yanıt oranı yüzde 20 ile ifade edildi. 4 bin 618 çocuğun katıldığı bu testte çoktan seçmeli 20 soruya ortalama 9.43 doğru yanıt verildi. Matematik beşinci sınıf testinde ise 25 sorudan 13 soru “Sayılar ve işlemler”, sekiz soru “Ölçme ve geometri” ve dört soru da “Veri” öğrenme alanından soruldu. Çocukların sayılar ile geometri alanlarındaki doğru yanıt oranı yüzde 40’ı bulurken veri alanındaki doğru yanıtlar yüzde 60’a ulaştı. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı bölümdeki doğru ortalaması 9.57’de kaldı.

EN ÇOK GEOMETRİ ZORLADI

Fen bilimleri alanında sekizinci sınıf düzeyindeki 30 sorudan 12 soru “Biyoloji”, yedi soru “Fizik”, altı soru “Yer bilimleri” ve beş soru “Kimya” alanlarından soruldu. Öğrencilerin doğru oranlarının en yüksek olduğu alan biyoloji ve fizik olurken kimya, öğrencilerin en çok zorlandığı alan oldu. 25 soruluk çoktan seçmeli bölümde öğrencilerin ortalamasının 12.63 olduğu bildirildi. Öğrencilerin en çok zorlandığı Geometri sorularının olduğu Matematik alanındaki 25 soruya verilen doğruların ortalaması 11.93 olarak yansıdı.

ÖĞRENCİLER AKIL YÜRÜTEMEDİ

Hem beşinci hem de sekizinci sınıf öğrencilerinin, akıl yürütme sorularını yanıtlamakta güçlük çektiği belirlendi. Beşinci sınıf fen bilimlerinde uygulama soruları en başarılı alan olurken akıl yürütme sorularındaki doğru oranları son sırada kaldı. Matematikte de “Bilgi” alanındaki sorularda öğrenciler yüzde 50’nin üzerinde başarı gösterirken akıl yürütme alanında bu oran yüzde 30’lara kadar indi.