Öğrencilerin YKS isyanı büyüyor

Üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bir ay önceye alınmasına yönelik tepkilerini çeşitli biçimlerde göstermeye devam ediyor. Öğrenciler önceki gece de “YKSErteleVirüsüYayma'' hasthag eylemi yaptı.

Eğitim Sen de sınavların ertelenmesi için Change.org'da imza kampanyası başlattı. Kampanya mesajında “Salgının henüz bitmeyeceğinin belli olduğu bir dönemde, alınan önlemler ne olursa olsun, yapılacak olan sınavlara öğrencilerimiz korku ve kaygı ile katılacaktır.

Ayrıca, YKS’nin temmuz ayında yapılacağı düşüncesi ile hazırlıklarını sürdüren, bu tarihe göre planlarını yapan öğrenciler, sınavın yeniden haziran ayına alınması ile ciddi sorunlar yaşamıştır.

Yaşamlarının başlangıcında çocuklarımıza yaşatılan travmayı kabullenmek mümkün değildir. YKS ve LGS’nin salgın tamamen bittikten sonra yapılmasını istiyoruz” denildi.

‘EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ’

Sendika Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Sınav tarihi kararı değiştirilemez ve uzaktan eğitimde sınava hazırlananlara ilişkin eşitsizlikler giderilmezse hem sağlık hakkı hem de eğitim hakkı açısından ciddi sorunlar yaşanacak.

Özellikle yoksul ailelerin çocukları açısından telafisi olmayan olumsuzluklara yol açacaktır’’ dedi. Aydoğan, salgın tehlikesinin geçtiği bilim insanları tarafından bilimsel veriler üzerinden açıklanmadan sınavların yapılmasının, öğrenciler, eğitim ve bilim emekçileri ve toplum sağlığı açısından salgın yayılım riski anlamına geldiğini vurguladı.



