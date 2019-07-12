Öğrenim kredi borçları için flaş talep

Öğrenim kredisi borcu olan öğrencilere ödemelerde kolaylık sağlanması için çağrıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Üniversite okurken burs çıkmayan öğrencilerin bir kısmı, daha iyi şartlarda eğitim alabilmek için geri ödemeli katkı kredisi kullanıyor. 2018 Mayıs itibarıyla 1 milyon 221 bin 531 öğrenci öğrenim kredisi aldı" bilgisini verdi.

Palandöken, "Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerimiz üniversiteden mezun olur olmaz iş bulmakta sıkıntı çekiyor. TÜİK verilerine göre ülkemizdeki genç işsizlik oranı yüzde 25,2 olarak gerçekleşti. Üniversite mezunu öğrenciler işe girmemiş olsa bile mezun olduktan iki yıl sonra öğrenim kredisi borçlarının taksitleri başlıyor. Öğrencilerimiz daha iş hayatına atılmadan sırtlarına büyük bir borç yükü biniyor” şeklinde konuştu.

'İŞE BAŞLAYANA KADAR GECİKME FAİZİ İŞLEMEMELİ'

Öğrenciler işe başlayana kadar gecikme faizinin işlememesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Ödemeler başladıktan sonra kredi taksitleri ödenmediği takdirde geciken her gün için faiz işliyor. Bu da başta hem gençlere hem de ailelerine büyük bir yük demek. Milyonlarca borçlu öğrencinin sırtındaki kamburdan kurtulması için öğrenim kredisi borçlarının geri ödemesi işe başlama tarihine kadar ertelenmeli. Bu süreçte ise gecikme faizi işlememeli. Öğrenciler işe başladıktan sonra yeni bir yapılandırmaya gidilerek belli bir alt limitli taksit tutarı dahilinde borçlar yeniden yapılandırılmalı” diye konuştu.





