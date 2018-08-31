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  4. 31 Ağustos 2018 20:31

Öğrenim kredisi alanlara müjde

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin çalıştıkları tespit edilmesi halinde kredileri kesilmeyecek.

Öğrenim kredisi alanlara müjde
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Öğrenim kredisi alan öğrencilerden, bir gelirle sürekli  çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilmeyecek.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.

Buna göre, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi  Yönetmeliği"nin, "Kredi alan öğrencilerden, en az asgari ücret düzeyinde bir  gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir." maddesi  yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde ile öğrenim kredisi alan  öğrencilerden en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları  tespit edilenlerin kredileri artık kesilmeyecek.

Kurumdan burs alan öğrencilerden Kurum Yönetim Kurulu tarafından  belirlenen başarı kıstasına göre başarısız olanlara, bursun kesildiği tarihten  itibaren öğrenim kredisi verilecek. Ancak, öğrenim kredisi almak istemeyen  öğrenciler bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirebilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalıp  burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken,  KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle  çalışabilecek.

AA

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