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  4. 21 Haziran 2019 23:55

Öğretmenler farketti soruşturma başlatıldı !

Rize'de bir ortaokulda müdür yardımcısının karne dağıtımının ardından yönetici şifresiyle bazı öğrencilerin notunu yükselttiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmenler farketti soruşturma başlatıldı !
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Rize'de bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında karne dağıtımının ardından yönetici şifresi ile bazı öğrencilerin notlarını yükselttiği iddiası ile idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Rize'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Y.S.C,  14 Haziran'da öğrencilerin karnelerinin dağıtımının ardından tanıdığı bazı kişilerin çocuklarının notlarını, idareye ait şifre ile e-okul sistemine girerek  ilgili öğretmenlere sormadan yükseltti.

Sezon Sonu Değerlendirme Toplantısı öncesi durumu fark eden  öğretmenler konu hakkında Y.S.C'ye tepki gösterdi.

Öğretmenler, "Resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler  basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki  öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi  dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul  müdürünün şifresini izinsiz kullanmak" gerekçesi ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayetçi oldu.

İl Milli eğitim Müdürlüğü, konunun tespit edilmesinin ardından olayın  tüm yönleri ile araştırılması için idari soruşturma başlatarak iki müfettiş  görevlendirdi.

AA

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