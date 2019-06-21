Öğretmenler farketti soruşturma başlatıldı !

Rize'de bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında karne dağıtımının ardından yönetici şifresi ile bazı öğrencilerin notlarını yükselttiği iddiası ile idari soruşturma başlatıldı.



İddiaya göre, Rize'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Y.S.C, 14 Haziran'da öğrencilerin karnelerinin dağıtımının ardından tanıdığı bazı kişilerin çocuklarının notlarını, idareye ait şifre ile e-okul sistemine girerek ilgili öğretmenlere sormadan yükseltti.

Sezon Sonu Değerlendirme Toplantısı öncesi durumu fark eden öğretmenler konu hakkında Y.S.C'ye tepki gösterdi.

Öğretmenler, "Resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak" gerekçesi ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayetçi oldu.

İl Milli eğitim Müdürlüğü, konunun tespit edilmesinin ardından olayın tüm yönleri ile araştırılması için idari soruşturma başlatarak iki müfettiş görevlendirdi.