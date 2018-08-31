Öğretmenler sınıfta kaldı !

16 branşta yapılan sınavın sonuçları, 12 branşta düşüş olduğunu gösteriyor. En büyük düşüş, yaklaşık 11 soruluk fark ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde oldu. 2017’de doğru soru çözme ortalaması en yüksek olan rehber öğretmenlikte de 2018 yılında 5 soruluk gerileme yaşandı. Eğitimci Alaattin Dinçer, bu sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Sonuçlara bakarak iki görüş söylenebilir. Birincisi ya öğretmen yetiştiren programların niteliği düşmektedir ya da atanmak için mülakata çağrılacak öğretmenlerin taban puanları yükselsin diye soruların zorluk derecesi yükseltilmektedir. Her iki görüş de öğretmenlik öğretim programlarının sorunlar yaşamakta olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar üzerinde hem MEB ve YÖK hem de öğretmenlik öğretim programı bulunan üniversiteler özenle durmalıdır. Bu sonuçların üzerinde önemle durulmasının yanında, 2018’de ataması yapılacağı söylenen 20 bin öğretmenden sonra kalan 396 bin işsiz öğretmenin durumunun ne olacağı da önem kazanmaktadır. İşsiz kalan 396 bin öğretmene iş bulma görevi ise siyasi iktidara düşmektedir.”

ÖNERİLER

-Ortaöğretim okulları nitelik yönünden güçlendirilmeli, öğretmenlik lisans programlarını seçecek öğrencilere burs, ek puan, ücretsiz barınma gibi teşvikler verilmelidir.

-Öğretmenlik öğretim programları belli bir plan dahilinde ve kamu-özel arz talep dengesi üzerinden yeniden planlanmalı, pedagojik formasyon programlarından başlayarak diğer programlardaki sayılar azaltılmalıdır.

- Öğretmen akademileri zaman kaybetmeden sınırlı sayıda olmak üzere belli merkezlerde kurulmalıdır.

-Öğretmenlik lisans programlarının sonunda lisans bitirme sınavı konulmalıdır. Bunun yanında okul uygulaması (staj) sonunda uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik yeterlilik testleri uygulanmalı, lisans bitirme sınavından ve uygulamadan alınacak puanların atanma puanına katkısı sağlanmalıdır.

-Mülakat kesinlikle kaldırılmalı, atanmaya esas puan; KPSS puanı+ 4 lisans ders notları ortalaması+ lisans bitirme notu+ okul uygulaması (staj) notlarının ortalamasından oluşturulmalıdır.