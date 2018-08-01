Okul birincisi bile yerleşemedi

Liselere geçişte yapılan tercih sonuçları açıklandı. İzmir'in Bornova ilçesinin en başarılı okullarından biri olduğu belirtilen Şehit Erkan Er Ortaokulu'ndaki 273 öğrenciden sadece 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. 99 not ortalaması ile okul birincisi olan Aleyna Kantar da herhangi bir okula yerleşemedi.

Türk Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, okullarda yeterli kontenjan olmadığını ve yerleşme konusunda sıkıntı yaşanacağını sürecin başından itibaren söylediklerini fakat bunun karşılık bulmadığını belirtti. Şehit Erkan Er Ortaokulu'nun Bornova'nın en başarılı öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okul olduğunu açıklayan İrfan Toksoy, "273 öğrenciden sadece 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. Diğer öğrenciler bu yerleştirme sonucuna göre herhangi bir okula yerleşemedi. Eğer bir sınav puanına göre yerleştirme olsaydı bu öğrencilerin yüzde 80'i istedikleri okula yerleşebilirdi. Çünkü bu çocuklarda o kapasite var" dedi.

“GÜZELYALI'DA DA AYNI SORUN VAR”

Okullara yerleştirmede adres, devam ve devamsızlık, puan aralığı gibi kriterlerin olduğunu söyleyen İrfan Toksoy, "Biz bu kriterlerin öğrencileri net olarak ayıramayacağını söyledik. Geldiğimiz noktada bu öğrenciler açıkta kaldı. Öğrencileri doğum tarihlerine göre sıralayarak okullara aldılar. Öncelik doğum tarihi küçük olanlara verildi. Doğum tarihi küçük olanlar yerleşti, diğerleri yerleşemedi" diye konuştu. Okul idaresinin, milli eğitimin sorunu çözeceğini söylediğini fakat bunun iyi niyet temennisinden öteye geçemediğini savunan Başkan Toksoy, İzmir'de benzer sorunların Konak'ta bulunan Güzelyalı İlköğretim Okulu'nda da yaşandığını ileri sürdü.

Toksoy, Güzelyalı İlköğretim Okulu'nda da 350 öğrencinin herhangi bir okula yerleşemediğini, milli eğitimin nitelikli okul probleminin bulunduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Veliler de nitelikli okul konusunda endişe yaşıyor. Çocuğunun iyi eğitim almasını isteyen veliler de adresini değiştiriyor, nitelikli olarak gördüğü okullara çocuklarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu durum milli eğitimde bazı şeyleri masaya yatırarak yeniden değerlendirmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Milli eğitim çok büyük bir camia, sorunları da devasa. Bunları çözmek için ortak aklı harekete geçirmek lazım. Sivil toplum örgütleri, ilgili kurumlar, veliler bir araya gelerek bu sorunu giderebilir. Aksi takdirde kaos ve kargaşa devam edecek. Okulların niteliğini arttırarak sorunları çözebiliriz. Sadece bir kafadan çıkan sesle sorunlar çözülmez. Nüfusumuz çok genç iyi eğitmeliyiz. Genç nüfus bizim için avantaj ancak iyi eğitemezsek sıkıntılı bir dönem yaşayabiliriz."