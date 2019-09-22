Okul müdüründen skandal uygulama !

Barış Yarkadaş, MEB'e bağlı okullarda yaşanan sıkıntıları iki çarpıcı örnekle gösterdi.

CHP 26. Dönem Milletvekili - Gazeteci Barış Yarkadaş, "Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk içi boş videolar çekerken, okullar dağ gibi sorunlarla boğuşuyor" dedi.

Yarkadaş'ın sosyal medyasında verdiği iki örnek ise şunlar:

"AK Parti'nin çöken eğitim sistemine son örnek... İstanbul Küçükçekmece Şehit Er Yılmaz Özdemir İlköğretim Okulu'nda ödenek ve yeterli personel olmadığı gerekçesiyle, sınıfların temizliğini ailelerin yapması istendi. Aileler "Böyle saçmalık mı olur?" diye itiraz etti. Sonra ne oldu?

Ailelerden bu kez de okula 400 TL 'bağış' yatırması istendi. Ve ellerine ekteki hesap numaralarının yazılı olduğu kağıt tutuşturuldu. Okuldaki tartışma da böylece alevlendi. Çünkü; iddialara göre okul müdürü bağış toplanamadığı için bilgisayara bağlanan projeksiyonu sınıflara göndermedi. Öğrenciler yarın da projeksiyon olmadan ders yapacak. @ziyaselcuk ise telefonuna okul zili yüklemekle övünüp içi boş videolar çekip yayınlamaya devam edecek. Oysa ki; okullar perişan, sorunlar dağ gibi, yönetim ise çaresiz... Her gün yüzlerce sorun iletiliyor.

Bir örnek daha: Bayrampaşa Osman Gazi Okulu'nun 1. Sınıf öğretmenlerinin tamamı okulun ilk haftası başka okullara tayin edildi. Aileler bu durum karşısında müdürle görüşmek istedi. Ancak müdür de raporlu olduğu için muhatap bulamadılar. Öğrencilerin yarın da öğretmenleri yok..."