Okula başlama yaşı değişti ! Meclis'te kabul edildi...

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran yasa Meclis'ten geçti.

TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak.

Yasalaşan kanun teklifiyle ilkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.