Okulda eylem var! Okul içinde açılacak imam hatipe tepki

İzmir’de Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde bulunan Milli İrade Ortaokulu velileri kampüs içerisinde imam hatip sınıflarının açılması ile ikili eğitime geçilmesini protesto etti.

Veliler ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdikleri 772 dilekçe sonrasında Kemeraltı girişinde açıklama yaptı. Açıklamaya İzmir Barosu ve Bayraklı Kent konseyi de destek verdi.

“Çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkıyoruz”, “Okuluma dokunma” yazılı dövizler taşıyan veliler, mevzuata aykırı şekilde farklı iki okulun açılması nedeniyle çocuklarının olumsuz etkilendiğini vurgulayarak bir an önce bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

Veliler adına açıklamayı okuyan Filiz Güneş, imam hatip okullarının yaygınlaştırıldığına vurgu yaparak “Öyle ki, akademik eğitim veren birçok ortaokul ve lise, imam hatip okullarına dönüştürülerek ve yeni imam hatip okulları açılarak bugün ihtiyacın çok üzerinde bir sayıya ulaşmıştır” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ ÖZGÜRCE OKUL TERCİHİ YAPABİLSİN

Bayraklı İlçesi, Onur Mahallesi’ndeki Milli İrade Ortaokulu’nun da bu uygulamadan payını aldığını ifade eden Güneş, veliler olarak hiçbir okul türüne karşı olmadıklarını, sistemin tek bir okul türünü çocuklarına dayatmasına karşı olduklarını söyledi. Çocuklarının ilgi, istek ve yeteneklerine göre özgürce okul tercihini yapabilmesini ve eğitim almasını istediklerini belirten Güneş şöyle devam etti:

“Okulumuz, bölgenin tek ortaokuludur ve çok yakınında bölgenin talebini karşılayan imam hatip ortaokulu da bulunmaktadır. Buna karşın geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, ihtiyaç olmadığı halde, okulumuzun bünyesinde, iki cami hocasının özel çabalarıyla, imam hatip ortaokulu açılmıştır. Ancak talebin çok düşük olması nedeniyle geçen yıl eğitim öğretime geçilememiştir. Bu yıl ise, yine talebin çok düşük olmasına rağmen eğitim öğretime geçilmiştir. Okulumuzun bünyesinde ikinci bir okul türünün daha açılmış olması, beraberinde birçok sıkıntıları da getirmiştir.”

‘BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ’

“Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulumuzda tekli eğitim yapılırken ki o durumda bile, okulun 1200 olan mevcudunu okulun kapasitesinin karşılayamaması sıkıntılara yol açmaktaydı” diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl imam hatip ortaokuluna dört sınıfın tahsis edilmesi ve sınıf mevcutlarının 7-16 arasında olması nedeniyle akademik eğitim veren ortaokulda ikili eğitime geçilmiş, sınıf mevcutları 40-45’e çıkmıştır. Ayrıca imam hatip ortaokulu kısmında birçok ders boş geçmekte ve bu öğrencilerimiz de mağduriyet yaşamaktadır. Tekrar ifade ediyoruz; biz farklı okul türlerine karşı değiliz. İhtiyaç olmadığı halde aynı okulun bünyesinde, mevzuata aykırı olarak farklı iki okul türünün açılmasını ve bunun yarattığı sıkıntılardan kaynaklı olarak çocuklarımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Bu amaçla, çocuklarımızın üstün menfaatleri için, sesimizi ilgililerin ve yetkililerin duymasını ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz.”