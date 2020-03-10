Okullar tatil olacak mı ? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi' sorusunun cevabı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle ilgili konunun önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşüleceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, koronavirüs salgını tehlikesinin Türkiye'de çok yüksek olduğunu belirtirken şu ana kadar herhangi bir vakanın tespit edilmediğini açıkladı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirirken kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

'BİZ EĞER GEÇ KALSAYDIK...'

İran ile ilgili 23 Şubat'ta kara ve hava dahil bütün sınırlarımızı kapattık. İran'la çok yoğun bir ilişki ve trafiğimiz olduğunu gördük. Biz eğer geç kalsaydık ülkemize girecek insan sayısı 20 binin aşağısında olmazdı.

İtalya'da koronavirüs olma sebebi ise gemideki 30-32 vatandaşının ülkeye getirilmesi ve bunların evlerine gönderilmesidir. Bu 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi. Avrupa, İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa, halen hiçbir tedbirleri almadı ve geçişlere sınırlama getirmedi.

'SALGININ TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir. Koronavirüs Türkiye'de 1 saat sonra da 1 gün sonra da çıkabilir. Ancak tespit edilebilmiş değil. Bunu toplumu hazırlamak için söylemediğimden emin olun.

Wuhan'dan getirilen 61 kişi, 14 gün karantinada kalmış oldular, devamında sonuçların negatif çıkması nedeniyle taburcu edildiler. Bu kişilerde virüs çıkmamasının sebebi 10-14 gün boyunca bu kişilerin evlerinden çıkmamasıdır.

Yurt dışına giden vatandaşlarımız bulundukları bölgede kendilerini evlere kapatmalı, çıkmaları gerekiyorsa maske kullanmalı."

'TÜRKİYE'DEN ABD'YE GİDEN YOLCUDA KORONAVİRÜS' İDDİASI

Bakan Koca, 'Türkiye'den ABD'ye giden yolcuda koronavirüs çıktı' iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir.