Okullarda ders saatine cuma namazı ayarı

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde başlatılan “okullara cuma namazı” düzenlemesine yeni uygulamalar ekledi. Davutoğlu’nun imzaladığı “Cuma İzni” genelgesinin ardından başlatılan uygulama, 3 yıl sonra, birçok şehirde “dönem başından itibaren ders saatleri namaz vakitlerine göre düzenlenmesine” dönüştü. Eğitim bileşenlerinin fikri sorulmadan yapılan düzenlemeye karşı çıkan veliler, ders saatlerindeki değişimin çocuklarda fiziksel ve psikolojik sorunlar yarattığını belirterek, itiraz etti.

MEB, son olarak, Edirne’deki ortaokul ders programı saatlerini “cuma gününe özel” düzenledi.

“Öğretmenlerin cuma namazına katılabilmesi için yapıldığı” belirtilen düzenleme ile öğleden sonra yapılması gereken bir ders erken saate çekilerek program değiştirildi. Düzenlemeye göre pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında öğle tatili yapan okullarda, cuma günü, “namaz saatlerine göre ders arası bir saat” ertelendi. Yeni programda cuma günleri öğle arası 12.50-14.00 olarak belirlendi. Düzenlemeden önce 7 saat ders işlenen cuma günlerinde öğleden önce 4, öğleden sonra 3 ders yapan öğrencilerin programı, 5 ders sabah, 2 ders öğleden sonra olarak değiştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği düzenleme, mesai saatlerini çocuklarının ihtiyaçlarına göre ayarlayan veliler için soruna dönüştü. Öğretmene özel düzenlemeden genel değişikliğe geçilmesine karşı veliler eski uygulamaya dönülmesini talep ederken, başvurular ise sonuçsuz kaldı.

‘Sorun yumağı’

Veliler, öğrencilerin diğer günlerin aksine cuma günleri sabah saaatlerinde 5 ders yaptığını ve yorulduklarını belirterek, “Fiziksel ve psikolojik olarak haftanın son günü sorunlar yaşıyorlar. Çocukların eve gelip gitmesini, yemeklerin hazırlanmasını ve servislerini 12.00 ile 13.00 saatlerine göre hazırlayan veliler olarak zor durumda kaldık” dedi.

VELİ-DER: OLDU BİTTİYE GETİRDİLER

MEB uygulamasına tepki gösteren Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), değişikliğin başta öğrencileri olmak üzere veliler için de sıkıntılara neden olduğunu açıkladı.

Veli-Der Edirne Şube Başkanı Mustafa Aytekin, “Ortaokullarda Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteği doğrultusunda, okul yönetimleri konuyu, öğretmenler kurullarında oldubittiye getirerek hayata geçirdi. Bu karar velilerimizin ve öğrencilerimizin bilgisi dışında gerçekleşti. Bu uygulamaya geçmeden önce cuma namazına gitmek isteyen öğretmenlerimize göre ders programları düzenleniyordu. Öğrenciler ve veliler bundan etkilenmiyordu.MEB’in yaptığı protokoller nedeniyle Diyanet, çeşitli vakıflar ve cemaatler okullarımıza girerken, liselerden başlayıp anasınıflarına kadar dini eğitimi yayma çalışmalarının yapıldığı bu dönemde cuma saatlerine göre ders programı hazırlanması tesadüfi değildir. Olayın farklı mecralara çekilmesini önlemek için bu uygulama sonlandırılmalı, ders programı cuma günü de diğer günlerde olduğu gibi uygulanmalıdır” dedi.



